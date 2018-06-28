Эксперты назвали МНПЗ эталоном в области очистки воды

Фото: Дмитрий Макаров

Эксперты экологической организации "Зеленый патруль" назвали Московский нефтеперерабатывающий завод эталоном в области очистки воды. Биологический комплекс "Биосфера" очищают промышленную воду на заводе до уровня питьевой. С помощью специальных бактерий, мембран с тончайшими порами и угольных фильтров из воды удаляют абсолютно все загрязнения.

Столичный НПЗ представил экспертам-экологам результаты работы очистных сооружений "Биосфера" за первые полгода. За это время завод почти полностью перешел на замкнутый цикл потребления воды.

Сотрудники "Зеленого патруля" также отобрали пробы воздуха на территории очистных сооружений завода. Все резервуары комплекса "Биосфера" полностью герметичны, а отходящие газы проходят специальную очистку с помощью плазменно-каталитической технологии.

Перед выходом воздух дополнительно очищается с помощью фильтров и обеззараживается ультрафиолетовым светом.

Мнение эксперта Доцент кафедры биотехнологии Российского химико-технологического университета имени Менделеева Александр Кузнецов отметил, что технология очистки воды в мембранных биологических реакторах стоит дороже аналогов. При этом она повышает производительность очистных сооружений, увеличивает их компактность и сокращает занимаемые площади. Доцент кафедры биотехнологии Российского химико-технологического университета имени Менделееваотметил, что технология очистки воды в мембранных биологических реакторах стоит дороже аналогов. При этом она повышает производительность очистных сооружений, увеличивает их компактность и сокращает занимаемые площади. По словам эксперта, во всем мире благодаря разработке нового поколения мембран объем таких очистных установок растет на 10–30%.





Биологические очистные сооружения "Биосфера" – один из главных проектов второго этапа модернизации МНПЗ, которую с 2011 года ведет "Газпром нефть". Очистные сооружения запустили еще в 2017 году. Они стали одним из главных проектов Года экологии в России.

Проект "Биосфера" предусматривает использование инновационной технологии очистки сточных вод. Стоки последовательно проходят через блоки флотации, биологической очистки, мембранные и угольные фильтры и установку обратного осмоса. На других российских предприятиях нет аналогов этой системе.

"Зеленый патруль" посетил столичный НПЗ

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