Московский парламентский центр отключит подсветку в "Час Земли"

Фото: пресс-служба Мосгордумы

Московская городская дума отключит внешнюю подсветку комплекса зданий Московского парламентского центра в поддержку экологической акции "Час Земли". Об этом сообщает Агентство "Москва".

По условиям, необходимо в 20:30 отключить свет в домах и подсветку на городских зданиях.

"Мы традиционно потушим подсветку на зданиях Московского парламентского центра. Это знак солидарности и единения с миллионами людей на всей Земле, напоминание о том, как бережно и ответственно мы должны относиться к нашей планете и ее ресурсам", – заявил председатель Мосгордумы Алексей Шапошников.

Депутат напомнил, что к акции подключаются как частные, так и правительственные здания. В городе погаснут огни на более чем 2 тысячах зданий – например, на строениях ВДНХ и в Кремле.

