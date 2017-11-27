Владимир Путин поручил Минприроды навести порядок с утилизацией мусора

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Владимир Путин поручил министру природных ресурсов и экологии Сергею Донскому навести порядок с утилизацией отходов. Особое внимание глава государства просил уделить ситуации в столице и Московской области.

"И сам принцип этой утилизации, расчетов в этой системе – чрезвычайно важная вещь, с этими талонами и так далее. Надо просто наводить порядок. Особенно, разумеется, это актуально для крупных населенных пунктов и для Центрального федерального округа – Москва и Московская область. Я Вас прошу еще раз с коллегами к этому вернуться", – заявил Путин.

Глава Минприроды заявил, что ведомство активно взаимодействует с Минстроем по этой тематике, сообщает "Газета.ру".

В октябре 2017 года сообщалось, что Минприроды может обложить экологическим сбором производство пластиковых пакетов. Мера должна поддержать производителей бумажной упаковки. Ведомство уже подготовило соответствующие законопроекты. Они могут начать действовать в 2018–2019 годах.