Москва онлайн покажет, как перерабатываются новогодние елки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

27 января съемочная группа Москвы онлайн понаблюдает за тем, как перерабатываются новогодние елки.

Акция "Елочный круговорот" проводится департаментом природопользования и охраны окружающей среды. Пункты приема использованных деревьев в этому году работают до 20 февраля. Принимаются все хвойные деревья. В пункт сбора можно принести уже порубленное дерево, отдельные его ветки, приобретенные для декора, или праздничные венки. Собранные деревья отправляются на переработку.

Смотрите прямую трансляцию 27 января в 12:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по уважительным причинам, благодарим за понимание.