На торги выставили более 40 га изъятой сельхозземли в Можайском городском округе

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Более 40 гектаров изъятой сельхозземли в Можайском городском округе выставили на аукцион. Об этом сообщает Агентство "Москва".
"Более 40,6 гектара сельхозземли вблизи деревни Вяземское Можайского городского округа, изъятые за неиспользование, повторно выставлены на торги для вовлечения в хозяйственный оборот", – уточнили в пресс-службе Минмособлимущества.
Министр экологии и природопользования Подмосковья Андрей Разин заявил, что сельскохозйственные земли являются ценным ресурсом и не должны простаивать. Он также отметил, что зачастую на брошенных участках много мусора и травы, поэтому возникает риск пожара.
Ранее владельцем изъятой земли было ООО "Экоурожай". Неиспользуемые участки выявили сотрудники Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Москве, Московской и Тульской областям в ходе проверки, которая состоялась в 2018 году.
Торги на землю в Можайском городском округе состоятся 1 марта 2021 года. Стартовая цена составит 2,1 миллиона рублей.
Ранее сообщалось, что 15,5 гектара земли под Истрой были переданы предприятию для развития молочного животноводства. Речь идет о трех участках, новым владельцем которых на условиях аренды выступает К(Ф)Х "Племзавод "Фроловский".
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