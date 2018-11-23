В Лианозовском парке появится таунхаус для воробьев и отель для насекомых

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина
В Лианозовском парке появятся отель для насекомых и таунхаус для воробьев. Открытие состоится в субботу, 24 ноября.
Авторы этих арт-работ победили на экологическом конкурсе "Арт-Эко", который в 2018 году посвящен увеличению популяции птиц в городе.
Как сообщила заместитель руководителя Мосприроды Вера Струкова, это работы студентов. Одна из них – отель для насекомых высотой около двух метров. Есть также нестбокс для воробьев больше метра высотой, экотропа с указателями и кормушками для птиц (ее планируют организовать на природной территории "Тропарево" до конца года), арт-объект в виде книжного стеллажа высотой 2,5 метра и длиной 6 метров.
"Насекомые – это кормовая база для птиц. В этом году было много шумихи по поводу того, что исчезают голуби и воробьи, а это все связано с недостатком насекомых. Нестбокс – это своеобразный таунхаус для трех семей воробьев. Мы привыкли, что птицы селятся раздельно. Воробьи, особенно домовые, склонны к тому, чтобы селиться группами. Мы размещаем это недалеко от жилой застройки и тем самым отвечаем на запрос жителей о сокращении популяции птиц", – сказала она, передает Агентство "Москва".
В рамках ежегодного ландшафтного экологического конкурса "Арт-Эко" было решено сформировать концепцию нового подхода к формированию искусственных гнездовий, подкормочных станций и укрытий для птиц. В этом году конкурс проходил в Центральном доме архитектора 19-23 ноября.
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