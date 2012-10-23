В Серебряном бору незаконно вырубили три тысячи деревьев

Ущерб, причиненный экологии города в результате незаконной вырубки более трех тысяч деревьев в Серебряном бору, составил 24,5 миллиона рублей, информирует пресс-служба столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды.

"В ходе проверки, проведенной Департаментом природопользования, было установлено, что ООО "Виртус-Р" были получены порубочные билеты на вырубку 364 аварийных и сухостойных деревьев, а также кустарников. Однако вместо 300 сухостойных деревьев были вырублены более 3000 здоровых", - говорится в сообщении.

Земельный участок, где вырублены деревья, по адресу: улица Таманская, дом 1, находится в аренде сроком на 49 лет у ООО "Виртус-Р".

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