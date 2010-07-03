Свыше 40 тысяч человек приняли участие в акции "Наш лес. Посади свое дерево" в Балашихе

Более 40 тысяч жителей подмосковной Балашихи поучаствовали в акции "Наш лес. Посади свое дерево", которая прошла 21 сентября. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу главу администрации ГО Сергея Юрова.
"Традиционно уже пятый год подряд вместе со всей Московской областью мы проводим на территории нашего города экологическую акцию "Наш лес. Посади свое дерево", – пояснил Юров.
Отмечается, что акция прошла по всему городу: на территориях учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, в парках, скверах и дворах. Участники мероприятия высадили каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья.
"В этом году в ней приняли участие более 40 тыс. жителей Балашихи. Спасибо всем, кто помогал облагораживать наш город", – поблагодарил глава городского округа.
В администрации добавили, что на территории Ольгинского лесопарка участники акции высадили около 40 тысяч сосен.
Ранее в Парке Горького состоялся первый московский экологический фестиваль. Мероприятие прошло в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес".
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.