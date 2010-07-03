Свыше 40 тысяч человек приняли участие в акции "Наш лес. Посади свое дерево" в Балашихе

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Более 40 тысяч жителей подмосковной Балашихи поучаствовали в акции "Наш лес. Посади свое дерево", которая прошла 21 сентября. Об этом пишет Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу главу администрации ГО Сергея Юрова.

"Традиционно уже пятый год подряд вместе со всей Московской областью мы проводим на территории нашего города экологическую акцию "Наш лес. Посади свое дерево", – пояснил Юров.

Отмечается, что акция прошла по всему городу: на территориях учреждений здравоохранения, спорта, культуры, образования, в парках, скверах и дворах. Участники мероприятия высадили каштаны, липы, березы, клены, рябины, дубы и другие деревья.

"В этом году в ней приняли участие более 40 тыс. жителей Балашихи. Спасибо всем, кто помогал облагораживать наш город", – поблагодарил глава городского округа.

В администрации добавили, что на территории Ольгинского лесопарка участники акции высадили около 40 тысяч сосен.

Ранее в Парке Горького состоялся первый московский экологический фестиваль. Мероприятие прошло в поддержку общероссийской кампании "Сохраним лес".