Эксперт посоветовала людям сменить стратегию выживания

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Стратегия выживания человека как вида в настоящее время приводит к разрушению среды его обитания, передает РИА Новости слова биолога, участника конференций Конвенций ООН в области охраны животных и биоразнообразия Марии Воронцовой.

Она подчеркнула, что людям необходимо сменить эту стратегию, чтобы сохранить планету и избежать повторения пандемий.

По словам Воронцовой, вирусологи считают, что если человечество справится с COVID-19, но не изменит своей стратегии, то через пару лет возникнет новая пандемия.

Специалист обратила внимание, что вирусов великое множество и они новые для человека, а значит, убийственны для организма. "После этой пандемии мы должны понять, как мы будем сохранять свою среду обитания", – сказала Воронцова.

Она призывает человечество сменить паразитарную стратегию по отношению к природе.

По данным на 22 апреля, в РФ зарегистрировано 57 999 случаев заражения COVID-19, выздоровели 4 420 человек, умерли 513. Под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией в стране остается около 151 тысячи граждан.

По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано более 2,47 миллиона случаев заражения, свыше 169 тысяч человек скончалось.

