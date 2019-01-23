Около 12 тысяч новогодних елей сдали на переработку в Москве

За две недели акции "Елочный переворот" в столице на переработку сдали почти 12 тысяч новогодних елей, сообщает РИА Новости.
С 9 января до 1 марта москвичи могут сдать свои праздничные деревья в 473 пунктах приема Мосприроды и префектур. Причем если за первую неделю пункты приема собрали 2,6 тысячи елей, то за вторую – 9,3 тысячи. Это в 1,3 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Акция "Елочный круговорот" проводится в Москве с 2016 года. Тогда работал лишь один пункт приема елок – на территории Битцевского леса. Со следующего года их количество увеличилось.
В МЧС напомнили москвичам о том, что новогоднюю ель не стоит держать в квартире долгое время. Высохшая хвоя представляет повышенную пожарную опасность.
Также в МЧС отметили, что детям нельзя самостоятельно включать иллюминацию на елке. Все гирлянды нужно выключать перед сном или выходом из дома.
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