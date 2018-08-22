Кандидат в мэры Дегтярев обсудил проблемы экологии с посетителями парка "Сокольники"

Фото: Фото: Агентство "Москва"/Антон Кардашов

Кандидат на пост мэра Москвы от ЛДПР Михаил Дегтярев представил тезисы своей предвыборной программы по теме экологии на митинге в честь Дня российского государственного флага, который состоялся в парке "Сокольники".

Дегтярев отметил, что проблемы экологии очень волнуют москвичей. "За последние годы в Москве открыт только один достойный парк − "Зарядье", да и то по прямому указанию президента России", − подчеркнул кандидат. В связи с этим он высказал пожелание, "чтобы московские власти открывали больше скверов, парков, зеленых зон, потому что их в столице очень мало".

Кандидат в мэры также обратил внимание на проблему шумового загрязнения в столице, где, по его словам, "ведут стройки по ночам, и никому до этого нет дела". Дегтярев назвал столичный метрополитен одним из самых шумных в мире, напомнив, что это может стать причиной многих заболеваний нервной системы. "С шумовым загрязнением нужно бороться, в этом направлении надо двигаться", − подытожил кандидат.

Выборы мэра столицы пройдут 9 сентября. МГИК зарегистрировала пятерых из 33 кандидатов: Сергея Собянина, Илью Свиридова от "Справедливой России", Михаила Дегтярева от ЛДПР, Вадима Кумина от КПРФ и Михаила Балакина от "Союза горожан".