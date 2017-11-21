Мировые премьеры о проблемах экологии покажут в Санкт-Петербурге

Фото: ТАСС/Донат Сорокин

В Санкт-Петербурге 21 ноября стартует Международный фестиваль экологических фильмов "Зеленый взгляд".

В этом году на фестивале представят различные программы: Международный конкурс, "Экология Души", Национальный конкурс, " Дети делают кино", Внеконкурсную программу. Будут также показаны фильмы, созданные для детей в рамках, сообщает "Интерфакс".

Зрители увидят лучшие мировые премьеры, которые рассказывают о живой природе, об использовании охраняемых территорий, о проблемах в области экологии и способах их решения.

Посетители мероприятия смогут не только посмотреть кинокартины, но и принять участие в мастер-классах, квестах, а также в лаборатории социальной рекламы.