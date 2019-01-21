Акция "Птичье кафе" пройдет в Таганском парке 5 февраля

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов

В Таганском парке 5 февраля пройдет экологическая акция "Птичье кафе", передает Агентство "Москва".

В рамках мероприятия всем желающим предлагается смастерить для пернатых кормушки, которые в день акции будут размещены на деревьях.

Организаторы напомнили, что в зеленой зоне запрещено вешать кормушки из пластика и других неразлагаемых материалов. Размер изделия не должен превышать 50 см.

Принести готовую кормушку для птиц в администрацию парка (улица Таганская, дом 40-42) можно до 31 января.

Награждение участников акции состоится 5 февраля в 15:00.

Ранее сообщалось, что в ноябре в Москве стартовала акция "Покормите птиц зимой". Она продлится до марта.

В мероприятии участвуют волонтеры, добровольцы и школьники. Ребята также изготавливают кормушки для птиц и наполняют их угощением.