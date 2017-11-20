Московский НПЗ непричастен к неприятным запахам – Росприроднадзор

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Комплексная проверка Росприроднадзора показала, что Московский НПЗ непричастен к неприятным запахам, на которые жаловались жители восточного округа Москвы и ближайших городов Подмосковья. Об этом сегодня сообщил журналистам начальник управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора Росприроднадзора Михаил Оводков на пресс-конференции в ТАСС.

"В ходе внеплановых проверок, которые проводились, в том числе в ночное время и в выходные дни, превышений по выбросам сероводорода на источниках на МНПЗ выявлено не было", – сказал Михаил Оводков.

Он отметил, что Московский НПЗ проводит масштабную модернизацию с применением наилучших доступных технологий с результатами которой регулярно знакомит контролирующие организации и руководство страны.

По словам министра экологии и природопользования Московской области Александра Когана, министерство намерено в течение двух недель проверить промзоны в подмосковных городах Реутове и Люберцах для выявления предприятий, которые производят выбросы загрязняющих веществ.