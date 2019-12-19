Уходящий под воду ледник в Сибири сняли из космоса

Фото: скриншот видео youtube.com/AGU

Американские исследователи засняли из космоса погружение ледника Купол Вавилова под воду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на видеоролик ученых.

На видео изображена модель, сделанная на основе фотографий. Ученые уже подсчитали, что с 2013 года Купол Вавилова потерял почти 11 процентов своей массы, что в пересчете равняется 9,5 миллиарда тонн льда.



На данный момент ледник лишился почти всего западного крыла. Сошедший лед превращается в ледяной поток. В перспективе он может усилиться и стать одной из причин повышения уровня Мирового океана.

Ранее эксперты Всемирной метеорологической организации (ВМО) заявили, что текущее десятилетие может стать самым жарким с начала метеонаблюдений. Уже сейчас средняя мировая температура находится на уровне на 1,1 градуса выше, чем в доиндустриальную эпоху.

