Губернатор Камчатского края рассказал о "красных приливах"

Фото: ТАСС/Анна Стрельченко
Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что причиной гибели морских животных могли стать "красные приливы" – активное размножение водорослей.
"Мы с уверенностью можем сказать, что гидробионты погибли из-за "красных приливов", из-за водорослей, микроорганизмов, которые в очень больших количествах появились в наших водах. Однако мы до сих пор не знаем, что вызвало эти "красные приливы", – рассказал Солодов в беседе с RT.
По его словам, в некоторых заливах Камчатки такое случалось ранее, но не в таком масштабе.
Солодов подчеркнул, что подобные случаи происходят во всем мире.
"Этот случай на Камчатке не первый. В 1970-х годах из-за "красных приливов" погибали даже люди после приема в пищу морепродуктов, отравленных этими самыми "красными приливами", – рассказал Солодов, добавив, что на сегодняшний день уровень токсичности менее серьезный.
Губернатор выразил уверенность, что это явление связано с антропогенными факторами.
Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не выявило связи между техногенным загрязнением и ухудшением состояния здоровья людей на Камчатке. Уточнялось, что по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой специалисты изучили пробы объектов окружающей среды и биопробы людей для проведения химико-токсикологических исследований.
2 октября сообщалось, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.
Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что на Камчатке в воде не зафиксировано существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных. Специалист сослался на результаты анализов от компетентных ведомств.
Образцы грунта с Камчатки изучают в Москве для выяснения причин гибели животных
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: