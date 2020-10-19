Губернатор Камчатского края рассказал о "красных приливах"

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Губернатор Камчатского края Владимир Солодов рассказал, что причиной гибели морских животных могли стать "красные приливы" – активное размножение водорослей.

"Мы с уверенностью можем сказать, что гидробионты погибли из-за "красных приливов", из-за водорослей, микроорганизмов, которые в очень больших количествах появились в наших водах. Однако мы до сих пор не знаем, что вызвало эти "красные приливы", – рассказал Солодов в беседе с RT.

По его словам, в некоторых заливах Камчатки такое случалось ранее, но не в таком масштабе.

Солодов подчеркнул, что подобные случаи происходят во всем мире.

"Этот случай на Камчатке не первый. В 1970-х годах из-за "красных приливов" погибали даже люди после приема в пищу морепродуктов, отравленных этими самыми "красными приливами", – рассказал Солодов, добавив, что на сегодняшний день уровень токсичности менее серьезный.

Губернатор выразил уверенность, что это явление связано с антропогенными факторами.

Ранее стало известно, что Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) не выявило связи между техногенным загрязнением и ухудшением состояния здоровья людей на Камчатке. Уточнялось, что по поручению руководителя агентства Вероники Скворцовой специалисты изучили пробы объектов окружающей среды и биопробы людей для проведения химико-токсикологических исследований.

2 октября сообщалось, что на Камчатке в районе Халактырского пляжа тысячи морских животных выбросились на берег. Специалисты выразили мнение, что причиной произошедшего является химическое загрязнение воды.

Вице-президент Российской академии наук Андрей Адрианов заявил, что на Камчатке в воде не зафиксировано существенных превышений предельно допустимых концентраций, которые могли бы спровоцировать гибель животных. Специалист сослался на результаты анализов от компетентных ведомств.