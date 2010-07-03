Эколог поддержал идею отказа от пластиковых пакетов

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Директор природоохранных программ общественной организации "Зеленый патруль" Роман Пукалов поддержал идею постепенного отказа от использования и производства пластиковых пакетов.

По его словам, люди могут обойтись без подобной упаковки, поскольку существует большое количество безопасных для природы аналогов. "Были авоськи, сумки, банки, куда нам наливали молоко и сметану. Была вощеная бумага для мяса, рыбы. Это очень, кстати, интересная вещь, потому что сразу же в стране вырастет спрос на продукцию пчеловодства, пасечники будет продавать и мед, и воск", – сказал эксперт в интервью ИА "НСН".

Он добавил, что отказываться от пластика нужно постепенно, сначала следует значительно повысить цену на все изделия из него.

Ранее Роспотребнадзор заявил о подготовке законопроекта о поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов в России. Предполагается, что последним шагом станет полный запрет на использование пластиковых пакетов. В ведомстве не уточнили, когда именно магазинам придется отказаться от этого вида упаковки.

