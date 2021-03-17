Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко поддержала предложение о запрете использования неперерабатываемого пластика, а также одноразовой посуды.

По ее словам, следует производить упаковочный материал из перерабатываемого сырья.

"Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко", – уточнила Матвиенко.

Ранее сообщалось, что правительство России планирует запретить неперерабатываемый пластик, в частности одноразовую посуду. По словам Абрамченко, к 2030 году нужно добиться извлечения 50% вторичных материальных ресурсов. Это поможет сократить расходы в два раза, а также меньше использовать первичные ресурсы.