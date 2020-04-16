Мосприрода запустила серию экологических тестов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Сотрудники Мосприроды подготовили серию тематических тестов по экологии. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Первый тест посвящен Дню экологических знаний. Памятная дата отмечается 15 апреля. Традиция зародилась в 1992 году после конференции ООН в Рио-де-Жанейро.

Тест состоит из 10 вопросов. Темы разные – от общих понятий экологии до правил раздельного сбора отходов. Задания доступны по ссылке, результат отражается на экране сразу после прохождения.

Ранее эксперты Мосприроды заявили, что в Москве улучшилась экологическая ситуация на природных территориях. Из-за того, что горожане находятся дома на самоизоляции, сохранились даже первоцветы. Тем самым биобаланс экологической системы столицы улучшился.

