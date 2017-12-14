МЧС осуществляет постоянный контроль за экологической обстановкой в столице

14 декабря, 21:46
Фото: ТАСС/Корольков Александр
Превышения уровней предельно допустимой концентрации (ПДК) вредных веществ в воздухе в связи с неприятным запахом на территории Москвы не выявлено. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России.
"Ежедневно проводятся исследования. Превышений уровней ПДК на территории Москвы не выявлено, зафиксированы разовые превышения по сероводороду в атмосферном воздухе в Балашихе вблизи полигона твердых бытовых отходов "Кучино". Обстановка находится на контроле", — говорится в сообщении.
Отмечается, что совместная работа оперативных групп и мобильных лабораторий от МЧС России и Роспотребнадзора организована в круглосуточном режиме. Осуществляется непрерывный мониторинг экологической обстановки стационарными постами «Мосэкомониторинг».
"С 8 декабря текущего года на территории Москвы и Московской области фиксируются случаи обращений граждан о наличии в окружающем воздухе запаха сероводорода. Посторонние запахи в атмосферном воздухе фиксируются преимущественно в Центральном, Юго-восточном, Восточном и Северо-восточном административных округах Москвы, и городах Химки, Лобня, Мытищи и Балашиха Московской области", — добавили в ведомстве.
Ранее Сергей Собянин поручил определить источник неприятного запаха в Москве.
"В ряде районов Москвы вновь появился запах. По данным Мосэкомониторинга, в Кожухово превышен уровень ПДК. Выразил крайнюю озабоченность контролирующим органам и необходимость определить источник выбросов", — написал мэр.
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