В Мосводостоке объяснили изменение цвета воды в Москве-реке

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Вода в Москве-реке изменила цвет из-за того, что в нее попали загрязненные воды, содержащие известь. Следов разлива нефтепродуктов специалисты не обнаружили. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУП "Мосводосток".

"В ходе проведенного обследования участка акватории реки в районе набережной Тараса Шевченко обнаружено поступление в Москву-реку окрашенных в белый цвет и не имеющих запаха вод. Согласно проведенному анализу проб воды, вещества, попавшие в дренажные воды, имеют естественное происхождение и содержат известняковые породы", – отметили специалисты.

Сейчас сотрудники Мосводостока разыскивают лиц, допустивших сброс загрязненного стока в реку.

Ранее в Минприроды России анонсировали появление интерактивной "карты-светофора" с данными о загрязнениях воздуха и воды на территории страны. Информация от мониторинговых станций и онлайн-датчиков с предприятий будут сведены в простое и понятное представление на интерактивной карте.

