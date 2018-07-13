Карантинный для РФ трипс обнаружен в цветах хелиантуса

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Калифорнийский трипс обнаружен в цветах хелиантуса, привезенных из Италии, сообщает Агентство "Москва".
При досмотре партии цветов сотрудники Россельхознадзора выявили карантинный для России объект. Наличие вредоносных для растений насекомых в жизнеспособном состоянии подтвердили в лаборатории.
Экспертизу провели специалисты Всероссийского центра карантина растений.
Зараженные трипсом цветы были утилизированы в соответствии с фитосанитарным законодательством РФ, заключили в ведомстве.
Ранее цветочный трипс был найден в гвоздиках, розах и хризантемах из Италии.