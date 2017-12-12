Глава Минприроды: Московский НПЗ – пример экологической модернизации

12 декабря, 11:46
Фото: ТАСС/Артем Коротаев
С 2019 года российские производства по закону должны перейти на наилучшие природоохранные технологии (НДТ). Об этом глава Минприроды Сергей Донской сообщил в интервью ТАСС, подводя итоги Года экологии в России. При этом он отметил, что по отдельным проектам эта задача выполняется уже сейчас.
"Один из примеров – модернизация нефтеперерабатывающих заводов (НПЗ). Коллеги из Московского НПЗ вкладывают средства и в улавливание различных загрязняющих веществ, и в очистные сооружения, и в модернизацию производства. Я хорошо помню это предприятие, когда я туда студентом приезжал в 80-е годы. Сейчас это современное предприятие", – сказал министр.
8 ноября Сергей Донской принял участие в запуске новых биологических очистных сооружений "Биосфера" на МНПЗ. Строительство "Биосферы" распоряжением правительства РФ включено в федеральный план мероприятий по проведению Года экологии в России.
"Система "Биосфера" обеспечит высокие экологические параметры работы комплекса, и она соответствует уровню наилучших доступных технологий. При этом запуск установки в эксплуатацию осуществлен раньше того, как заработают соответствующие требования закона. Совершенствование заводской системы очистки сточных вод является одним из ключевых экологических направлений программы модернизации Московского НПЗ", – отметил глава Минприроды.
С 2011 года компания "Газпром нефть" проводит комплексную реконструкции и модернизацию Московского НПЗ общей стоимостью более 250 миллиардов рублей. Благодаря реализованным мероприятиям завод на 50 процентов снизил воздействие производства на окружающую среду, в том числе на 36 процентов уменьшил поступление загрязняющих веществ в атмосферу. В рамках второго этапа модернизации к 2020 году воздействие на окружающую среду будет сокращено еще на 50 процентов.
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