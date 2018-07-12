Табачную белокрылку нашли в цветах альстромерии в Подмосковье

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Очередная партия цветов в Подмосковье не выдерживает проверку Россельхознадзором. В цветах альстромерии, привезенных из Италии, сотрудники ведомства выявили карантинную для России табачную белокрылку, сообщает Агентство "Москва" .

Наличие опасного объекта в жизнеспособном состоянии подтверждено в лаборатории специалистами Всероссийского центра карантина растений.

Зараженные вредителем цветы уничтожат в соответствии с фитосанитарным законодательством России.

В борьбе с данным видом насекомых очень важны карантинные меры, пояснили специалисты.

Уничтожить белокрылку очень сложно. Насекомое быстро распространяется по растениям и может спокойно пережить даже травлю химическими препаратами.

Ранее сообщалось о забракованной партии цветов эустомы, также привезенных из Италии.