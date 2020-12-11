Мосводосток опроверг сообщения о радужной пленке на Яузе

Фото: телеграм-канал "ДТП и ЧП МОСКВА и МО"

Информация о радужной пленке, якобы замеченной на реке Яузе, не соответствует действительности. Об этом Агентству "Москва" рассказали представители ГУП "Мосводосток".

"По результатам оперативно проведенного обследования радужная пленка в акватории реки Яузы не выявлена", – заявили представители организации.

Как допустили в Мосводостоке, в Сеть могли загрузить старое видео с радужным пятном на поверхности реки.

В конце ноября специалисты Мосводостока устраняли скопление мыльной пены на поверхности реки Яузы в Басманном районе. Сообщалось, что вещество, попавшее в акваторию московской реки, не представляет опасности.

Кроме того, 2 декабря Мосводосток приступил к устранению масляной пленки на Москве-реке. Корабли-нефтемусоросборщики обрабатывали поверхность воды нефтеразлагающим сорбентом.