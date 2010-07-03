Эколог прокомментировал рост грибов и ягод в ноябре

Москва 24/Лидия Широнина
Грибы и ягоды будут расти, пока на улице тепло. Так Москве 24 новость о том, что в подмосковных лесах еще встречаются белые грибы и осенние опята, прокомментировал член Международного социально-экологического союза Святослав Забелин.
"Их можно собирать. Они такие же грибы, как и те, что росли в теплое время. Вреда в них точно нет. Я сам видел лисички на дороге. Думаю, сейчас могут расти и подосиновики, и подберезовики", – говорит эколог.
Ранее стало известно, что белые грибы и осенние опята еще можно встретить в подмосковных лесах из-за аномально теплой погоды.
Также грибники находят подосиновики, вешенки, зимние опята, фиолетовые рядовки и дымчатые говорушки.
По словам председателя Союза грибников России Михаила Вишневского, грибы продолжат плодоносить, пока температура не опустится ниже -5 градусов.
Аномальное для середины ноября тепло сохранится в Московском регионе в ближайшие несколько дней. Из-за туч выглянет солнце, осадков не ожидается.
Атмосферное давление, по прогнозам, будет выше нормы на 10 миллиметров ртутного столба. Существенного похолодания метеорологи пока не видят.
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