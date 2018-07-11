В цветах эустомы из Италии обнаружили табачную белокрылку

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При досмотре срезов цветов эустомы, привезенных из Италии, сотрудники Россельхознадзора обнаружили табачную белокрылку. Наличие карантинного для России объекта в жизнеспособном состоянии подтвердили в лаборатории.

В соответствии с фитосанитарным законодательством зараженные вредителем растения были утилизированы, передает Агентство "Москва".

В борьбе с данным видом насекомых очень важны карантинные меры, пояснили специалисты. Уничтожить белокрылку очень сложно. Насекомое быстро распространяется по растениям и может спокойно пережить даже травлю химическими препаратами.