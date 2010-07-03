Судьба запертых в "китовой тюрьме" касаток и белух решится за неделю

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Судьба косаток и белух из так называемой "китовой тюрьмы" в Приморье будет решена в течение следующей недели. Об этом сообщил глава Всероссийского института рыбной промышленности и океанографии (ВНИРО) Росрыболовства, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Михаил Глубовский.

Он отметил, что по поручению российского правительства была создана комиссия, которая займется решением данной проблемы. Она начнет работу 11 или 12 марта. По словам Глубовского, эксперты должны найти оптимальный выход из сложившейся форс-мажорной ситуации в течение недели.

В комиссию войдут ученые из Российский академии наук, Дальневосточного федерального университета, НЦЦ биологии моря и Института им. Северцева в Москве. Координировать их работу будут сотрудники ВНИРО, уточняет "Интерфакс".

Ранее Владимир Путин поручил Минприроды и Минсельхозу до 1 марта определить судьбу животных из бухты Средняя, прозванной "китовой тюрьмой".

Вскоре вице-премьер Алексей Гордеев провел совещание, участники которого договорились оборудовать одну из бухт острова Русский в центр содержания морских млекопитающих. Однако экологи выступили против перевозки животных на остров, поскольку это может затянуть сроки выпуска. Они предложили проводить реабилитацию в бухте Средняя.

Резонанс вокруг "китовой тюрьмы" начался после того, как в Greenpeace заявили, что готовится незаконная продажа из России в Китай 13 краснокнижных косаток. Отмечалось, что по меньшей мере 11 из них содержались недалеко от Находки в бухте Средняя, где позже нашли нарушения.

