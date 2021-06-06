Роман Романенко вместе с жителями района Ясенево почистил берег Мраморного пруда

Фото: Иван Степанов
Всемирный день окружающей среды на юго-западе Москвы отметили волонтерской акцией "Экологический калейдоскоп". В праздничных мероприятиях и субботнике принял участие депутат Госдумы, летчик-космонавт, Герой России Роман Романенко.
Праздник, посвященный Всемирному дню окружающей среды и организованный силами местных волонтеров, прошел в парке 30-летия района Ясенево.
"С высоты полета МКС лучше всего понимаешь, насколько мы, люди, ответственны за среду своего обитания, за нашу Землю. За то, чтобы она всегда оставалась такой прекрасной и чистой", – сказал Романенко, обращаясь к участникам мероприятия.
Он подчеркнул, что защита окружающей среды является одним из приоритетных направлений государственной политики нашей страны, но начинаться все должно с малого: с бережного отношения к природе каждого гражданина.
Депутат поздравил и вручил благодарственные письма активистам эколого-благотворительного проекта "Эколлайф" – районного аналога всероссийской акции "Добрые крышечки", объединившего уже более трех тысяч жителей Ясенева.
Организаторы пояснили, что суть проекта заключается в сборе крышек от пластиковых бутылок, которые потом сдаются на переработку, а на вырученные деньги волонтеры оказывают адресную благотворительную помощь. Так, на празднике в Ясенево участники проекта подарили новую инвалидную коляску ветерану ВОВ Ефиму Никифоровичу Дроздовскому.
По окончанию торжественной части мероприятия участники переместились к Новоясеневскому или Мраморному, как называют его местные жители, пруду. Здесь был организован субботник по очистке прибрежной территории.
Всего участникам мероприятия удалось собрать более десяти мешков мусора.
"Сегодня мы поработали на славу! Только личное участие каждого поможет сделать наш общий дом чище, привлечь как можно больше людей к экологическому движению и ответственному отношению в природе. И ответственность эту мы должны нести не только по праздникам, а ежедневно", – отметил в завершение Герой России.
Ранее москвичам рассказали, как проект "Добрые крышечки" помогает спасать жизни детей. Оказалось, что крышки для бутылок изготавливают из ценного сырья, которое Тверской завод скупает, чтобы после переработать. Вырученные средства поступают на счет детского благотворительного фонда.
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