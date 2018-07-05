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Москва 24

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Экология

05 июля 2018, 06:15

Охрана и камеры могут появиться в заказнике Алтуфьево

экология благоустройство

Фото: портал Москва 24/Лидия Широнина

Сергей Собянин пообещал подумать над тем, чтобы установить освещение, камеры видеонаблюдения и пункт охраны в буферной зоне Алтуфьевского заказника, сообщает Агентство "Москва".

Мэр Москвы поручил специалистам рассмотреть возможности для установки нужного оборудования. Проблема заключается в том, что на территориях природных заказников нельзя проводить строительные работы.

Организовать в парке охранную систему просят жители района. Пока в парке темно и нет камер видеонаблюдения, там сохраняются идеальные условия для совершения преступлений.

По словам депутата муниципального округа Бибирево Яны Воробьевой, в Алтуфьевском заказнике участились кражи. Поступает множество обращений с просьбой повлиять на ситуацию и сделать природоохранную зону безопасной.

Мэр Москвы обещал разобраться в проблеме.

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