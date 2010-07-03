Футбольное поле из переработанного пластика появилось в Сочи

Фото: ТАСС/Дмитрий Феоктистов

В Сочи презентовали проект ReCup Arena. Он представляет собой единственное в мире футбольное поле, созданное из пластиковых стаканчиков, передает РИА Новости.

Объект стал наследием чемпионата мира по футболу 2018 года. По словам министра спорта Краснодарского края Андрея Маркова, это первый подобный проект переработки мусора в стране. Размер поля 65 на 42 метра.

"После того, как на поле пройдет сегодня матч, поле переедет в Волгоградскую область, где будет доступно для всех желающих", – добавил Марков.

За время чемпионата было использовано более 3,2 миллиона стаканов официального спонсора мундиаля. Большую часть фанаты забрали с собой как сувениры. При этом свыше 50 тысяч стаканов отправились в переработку.

Стаканчики измельчили и гранулировали. Затем их превратили в специализированные нити. Материал стал основой износостойкого покрытия для футбольного поля.

Создатели поля заверили, что готовы продолжить создавать такие поля, если будет спрос. По их подсчетам, стоимость одного проекта превысила 10 миллионов рублей.

Поле сделали бело-красным. Поскольку пластик легко очистить, оно долго будет ярким. Арену изготавливали не один месяц. Вскоре поле дополнят специальным освещением, работающим от солнечных батарей.

ЧМ-2018 проходил с 14 июня по 15 июля. Матчи первенства приняли 12 стадионов в 11 городах России. После соревновании в РФ остались более пяти тысяч иностранцев, а совет FIFA признал прошедший мундиаль лучшим в истории.