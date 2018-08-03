Участники энергетической школы Сколково отправились за новыми технологиями на МНПЗ

3 августа, 14:36
Фото: Михаил Поле
Слушатели летней энергетической школы Сколково-2018 посетили Московский НПЗ. Студентов и аспирантов профильных вузов, а также представителей энергокомпаний познакомили с технологиями модернизации МНПЗ, которую "Газпром нефть" проводит с 2011 года.
"Модернизация позволяет предприятию быть современным и динамично развиваться", – объяснил слушателям Сколково-2018 гениректор Московского НПЗ Виталий Зубер. По его словам, уровень безопасности производства постоянно растет, наряду с экологическими показателями и стабильностью снабжения рынка топливом. "В ближайшей перспективе перед заводом поставлена задача по увеличению глубины переработки до 99%", – подчеркнул Зубер. В перспективах также – нарастить производство светлых нефтепродуктов, которые сейчас пользуются большим спросом. Полученный нефтяной кокс может быть использован в металлургической промышленности.
Кроме того, гости МНПЗ получили возможность узнать больше о технологии производства топлива стандарта Евро-5, а также об устройстве современных биологических сооружений "Биосфера". Участникам мероприятия показали стройплощадку будущей установки для переработки нефти "Евро+". Она отличается компактностью и высокой энергоэффективностью.
"Завод очень впечатляет, особенно нас всех поразил пруд с лебедями", – рассказала директор Энергетического центра Московской школы управления "Сколково" Татьяна Митрова. "Запаха никакого нет, система водоочистки просто грандиозная, с бактериями, поглощающими нефть", – добавила она. По словам Митровой, сейчас идет "полная перестройка" Московского НПЗ.
Компания "Газпром нефть" запустила программу по комплексной модернизации Московского НПЗ в 2011 году. На ее реализацию направили более 250 миллиардов рублей. Это уже позволило предприятию снизить воздействие на окружающую среду на 50% .
МНПЗ принял гостей из летней энергетической школы Сколково
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