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18:20

Военные подняли уровень воды в Бурейском водохранилище

экология

18:20

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Бурейская ГЭС начала работать в штатном режиме благодаря специалистам министерства обороны, передает РИА Новости.

Они соединили протокой разделенные бассейны на реке Бурея, что позволило поднять уровень воды в водохранилище.

Протока длиной 200 метров и шириной 30-35 метров имеет глубину 20 метров и движется со скоростью 15-17 метров.

В начале декабря прошлого года в Хабаровском крае после схода оползня обрушилась сопка, полностью перекрыв русло реки Бурея. В результате происшествия образовалась перемычка в водохранилище Бурейской ГЭС, что отсекло около 28% полезной воды. Бурейский оползень ученые уже назвали крупнейшим в стране за последние годы. Военные инженеры расчистили затор путем подрывов скальных пород.

экология

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