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Культура

31 декабря, 15:38

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по празднованию Нового года

еда праздники


Роспотребнадзор выпустил рекомендации по правильному празднованию Нового года. Они опубликованы на сайте ведомства.

Россиянам для избежания пищевого отравления рекомендуют тщательно проверять срок годности и условия хранения покупаемых продуктов. Домашние заготовки "с рук" лучше не покупать, говорится в сообщении. Также не рекомендуется резать салаты "впрок", лучше готовить еду небольшими порциями.

Чтобы не передать, специалисты советуют не проводить всю ночь за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Лучше устроить для себя и своих гостей конкурсы, потанцевать или погулять на свежем воздухе.

В первую очередь должны подаваться салаты, а затем более сытные вторые блюда и горячее. За праздничный стол не нужно садиться на голодный желудок – завтрак и обед 31 декабря отменять не стоит.

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