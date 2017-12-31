Роспотребнадзор подготовил рекомендации по празднованию Нового года



Роспотребнадзор выпустил рекомендации по правильному празднованию Нового года. Они опубликованы на сайте ведомства.

Россиянам для избежания пищевого отравления рекомендуют тщательно проверять срок годности и условия хранения покупаемых продуктов. Домашние заготовки "с рук" лучше не покупать, говорится в сообщении. Также не рекомендуется резать салаты "впрок", лучше готовить еду небольшими порциями.

Чтобы не передать, специалисты советуют не проводить всю ночь за столом, смотря телевизор и поглощая пищу. Лучше устроить для себя и своих гостей конкурсы, потанцевать или погулять на свежем воздухе.

В первую очередь должны подаваться салаты, а затем более сытные вторые блюда и горячее. За праздничный стол не нужно садиться на голодный желудок – завтрак и обед 31 декабря отменять не стоит.