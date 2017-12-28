Роспотребнадзор посоветовал не дарить детям конфеты с алкоголем

Фото: ТАСС/Интерпресс/ Марина Бегункова
Роспотребнадзор порекомендовал не дарить детям кондитерские изделия, содержащие более 0,5 процента этанола.
В ведомстве призвали внимательнее отнестись к выбору сладкого подарка и отказаться от продуктов с высоким содержанием пищевых добавок, консервантов и гомогенизированных жиров и масел, сообщают "Аргументы недели".
Кроме того, следует обратить внимание на наличие аллергенов, например, арахиса или ядра абрикосовой косточки. Для детей нежелательны сладости с добавлением этих компонентов. То же самое касается карамели.
Вместо песочного печенья врачи советуют отдать предпочтение галетному, а конфеты лучше выбирать шоколадные. В какао-бобах содержится магний, полезный для памяти, а также калий, кальций, фосфор и витамины А, С, Е. Добавить в подарок ребенку можно зефир и пастилу. Первый десерт содержит необходимый для строительства мышц белок, а второй считается диетическим продуктом из-за отсутствия жиров.
Эксперты напомнили, что игрушка внутри подарка со сладостями должна иметь упаковку, предотвращающую контакт с продуктами.
Ранее стала известна средняя стоимость сладкого новогоднего подарка в Москве. Набор конфет весом примерно один килограмм обойдется в 600–620 рублей.
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