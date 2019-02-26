Диетологи рассказали, как уменьшить число калорий в блинах

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Калорийность блинов можно значительно уменьшить, если при жарке использовать сливочное масло, а не растительное, а вместо молока – воду. Такое мнение в разговоре с Агентством "Москва" высказала диетолог Екатерина Бурляева.

"Если в рецепте молоко заменить на воду, то энергетическая ценность готового продукта снизится на 70-80 килокалорий. Смазывая блины или сковороду сливочным маслом, а не растительным (подсолнечным, оливковым, льняным и так далее), можно уменьшить калорийность блинов еще на 70 килокалорий", – сообщила специалист.

Она также добавила, что при готовке можно и вовсе обойтись без масла, но это чревато тем, что блины потеряют свои вкусовые качества.

Ранее диетологи назвали количество блинов, которое можно съесть на масленичной неделе. Они рекомендовали есть порции по два-три блина не чаще двух-трех раз в неделю. Причем употреблять угощение стоит в первой половине дня, а его остаток провести в движении.

А главный диетолог Москвы рассказала о полезных начинках для блинов. Питательную ценность увеличивают начинки из нежирного творога, фарша из отварной грудки цыпленка, индейки, маложирной говядины, из тушенных овощей, фруктов и ягод, рассказала диетолог. Слишком сладкие или жирные начинки нельзя есть при избыточной массе тела, сахарном диабете и заболеваниях желудочно-кишечного тракта, считает специалист. Здоровым заменителем сахара и сиропа могут стать фрукты. Эксперт добавила, что, используя нарезанные фрукты или овощи как начинку, можно получить дополнительные минералы и витамины. Полезными вариантами являются черника, яблоко, банан, ананас, клюква, изюм, тыква, морковь, цуккини или батат.