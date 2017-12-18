Диетологи из Сибири рекомендовали изменить рецепт оливье

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Эксперты из Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) рекомендовали россиянам внести изменения в традиционный рецепт новогоднего салата оливье, в частности, исключить из числа ингредиентов соленые огурцы.

Как отмечается в сообщении, опубликованном на сайте университетского проекта "Школа здорового питания", поначалу такое предложение неизменно вызывает вопросы. Известно, что соленые огурцы не слишком калорийны. "Действительно, калорий в консервированных огурцах не очень много. Но этот продукт содержит много соли, что может вызвать отеки", – напомнили ученые. Они также обратили внимание читателей на еще один "нежелательный эффект" таких огурцов, которые, как и все пересоленные и очень пряные продукты, вызывают сильный аппетит.

Помимо этого, диетологи посоветовали заправлять оливье майонезом, приготовленным своими руками, а колбасу заменить отварным мясом индейки или курицы. В колбасе, приобретенной в магазине, подчеркнули эксперты, содержится очень много вредных для организма трансжиров.

Ранее сообщалось, что стоимость набора продуктов для новогоднего стола в России выросла примерно на 300 рублей по сравнению с 2016 годом. Если тогда купить праздничный набор можно было за 5,8 тысячи рублей, то в 2017 году его цена превысила шесть тысяч рублей. В частности, стоимость салата оливье выросла до 312 рублей, против 310 рублей в прошлом году.