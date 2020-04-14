Эксперт Минздрава посоветовал в изоляции перейти на дробное питание

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Дробный рацион может оказать положительное влияние на организм в период режима самоизоляции. Об этом заявил главный внештатный диетолог Минздрава РФ академик РАН Виктор Тутельян, передает News.ru.

Эксперт посоветовал принимать пищу пять-шесть раз в день. Идеальная схема питания подразумевает три плотных застолья и два небольших перекуса. Кроме того, не следует забывать о соблюдении водного баланса – норму рекомендуют рассчитывать исходя из массы тела.

"Необходимо исключить фруктовые соки и газированные напитки. В них содержится много сахара и ненужных килокалорий", – подчеркнул Тутельян.

По словам диетолога, схему питания стоит дополнить физической активностью.

В Федеральном исследовательском центре питания, биотехнологии и безопасности пищи посоветовали уделить особое внимание употреблению витаминов и низкокалорийных продуктов. В частности, специалисты предлагают съедать за день не менее 400 граммов овощей и фруктов.

