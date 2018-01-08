Космонавт Сергей Рязанский рассказал о своей любимой еде на МКС

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Космонавт-испытатель Герой РФ Сергей Рязанский рассказал о своей любимой еде на Международной космической станции.

Оказалось, что космонавту больше всего нравится творог, передает RT.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с рождественским поздравлением к экипажу МКС. Сеанс видеосвязи провели 7 января в храме Христа Спасителя.

Традиция общения патриарха с МКС возникла несколько лет назад по инициативе самих космонавтов. В настоящее время на борту станции находятся россияне Александр Мисуркин и Антон Шкаплеров, а также американские астронавты Скотт Тингл, Марк Ванде Хай, Джозеф Акаба и японец Норисигэ Канаи.