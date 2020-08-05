Ресторатор раскритиковал гавайскую пиццу

Фото: The City/Михаил Голденков

Итальянский ресторатор Джулио Дзомпи заявил, что гавайскую пиццу нельзя называть именно пиццей и охарактеризовал ее как "неприемлемую". Об этом он рассказал в интервью радио Sputnik.

"Гавайская пицца с ананасом для итальянца неприемлема. У этого блюда вкус может быть сладкий, а пицца должна быть солененькой, с моцареллой и помидорами. Ее можно назвать "лепешка с ананасом" – и нормально, но называть это пиццей в итальянских пиццериях надо запретить", – заявил специалист.

По словам Дзомпи, пицца существует во множестве вариантов, но у нее обязательно должны быть определенные вкусовые характеристики. Если же они меняются, то называть новое блюдо пиццей нельзя.

"Если мы говорим о пицце, то это пицца. Это маргарита, капричоза и так далее. У авторских вариантов бывают варианты с определенными видами томатов, определенным видом анчоуса и что-то эксклюзивное. Но пицца с ананасом – это как спагетти с вареньем или мармеладом. Это не совсем правильно", – объяснил свою точку зрения ресторатор.

Шеф-повара и ресторанные критики ранее рассказали, какие блюда не стоит заказывать в итальянских ресторанах. Эксперты обратили внимание на то, что неоправданно дорогой в заведениях бывает пицца "Маргарита".

