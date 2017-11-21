Остановка упала на автобус с 20 пассажирами на Алтуфьевском шоссе

21 ноября, 10:49
Остановка упала на автобус на Алтуфьевском шоссе вблизи торгово-развлекательного центра. В салоне транспорта в это время находилось около 20 человек. Один пассажир получил травмы.
Сидящие в автобусе рассказали, что услышали резкий взрыв, стекло разлетелось и все вокруг было в нем. По словам пассажирки, у одной девушки руки истекали кровью, передает телеканал Москва 24.
Как уточнил водитель автобуса Арсен Багдасарян, причиной ДТП стали низко висящие провода. Их зацепило крышей, из-за чего обрушилась часть конструкции остановки. При этом он заметил, что ездит по этой дороге постоянно. Провода же установили таким образом недавно, пояснил водитель.
Большинство пассажиров автобуса не дождались приезда ГИБДД. Некоторые остались, чтобы сообщить о деталях происшествия.
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