Женщина пострадала в ДТП при переходе дороги в неположенном месте – Мосгортранс

Фото: Агентство "Москва" Фото: Агентство "Москва"

Женщина пострадала в аварии с рейсовым автобусом на проспекте Вернадского. По предварительным сведениям, она переходила дорогу в неположенном месте.

ДТП с участием автобуса № 224 и пешехода произошло около 19:00 в районе дома 24а по проспекту Вернадского. Женщина получила ушибы, ее госпитализировали, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на ГУП "Мосгортранс".

Ранее в пресс-службе столичного управления ГИБДД сообщили, что у дома 18 на проспекте Вернадского в ДТП с участием автобуса пострадал мужчина-пешеход. В результате он получил незначительные травмы.