Семь человек пострадали в ДТП с автобусом в Крыму

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

ДТП произошло 8 декабря в Крыму, пострадали семь человек.

Авария произошла вблизи села Каштановое Симферопольского района около полудня: в ДТП попал рейсовый автобус ПАЗ.

По словам представителя Южного регионального центра МЧС РФ, он съехал на обочину, детей среди пострадавших нет. Как заявил представитель регионального ГУ МЧС, автобус при аварии опрокинулся, причины случившегося выясняются. Медики устанавливаются характер травм, помощь оказывается на месте, сообщает ТАСС.