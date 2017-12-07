Три человека пострадали в аварии в Серпуховском районе Подмосковья

Фото: ТАСС/Алексей Белкин

Три человека пострадали при аварии в Серпуховском районе Подмосковья.

Два транспортных средства столкнулись в 12:41 на 1 километре автодороги "Серпухов – Бутурлино". Пострадавших доставили в больницу, сообщает Агентство "Москва". На месте работают полицейские, организована проверка.

Высота снежного покрова в столице выросла за сутки с 8 до 11 сантиметров, а в подмосковных Волоколамске и Можайске – до 17 сантиметров, в Клину – 18 сантиметров, в Наро-Фоминске – 20 сантиметров. Осадки могут стать причиной роста числа аварий.

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