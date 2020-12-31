Экстрасенс дала инструкцию, как правильно загадать новогоднее желание

Фото: instagram.com/golunovaofficial
Финалистка программы "Битва экстрасенсов" Елена Голунова дала инструкцию, как правильно загадать новогоднее желание. По ее словам, для этого нужно заранее подготовить купюру, которая в течение года будет притягивать деньги, сообщает "Экспресс газета".
"Вам нужно подготовить купюру. Ее номинал может быть любым, но желательно не самого маленького достоинства", – отметила Голунова.
Она подчеркнула, что за 15 минут до боя курантов нужно завернуть купюру в конверт или салфетку и положить на праздничный стол до полуночи. За это время, по словам Голуновой, купюра впитает в себя мощную энергию и будет работать в течение года.
"После боя курантов купюра готова. Вы можете положить ее в кошелек, предварительно пометив, чтобы случайно не пустить ее в расход", – пояснила финалистка программы.
При этом она посоветовала не сжигать бумажки с желаниями, а заранее продумать его и проговорить в промежуток между первым ударом кремлевских часов и последним.
Ранее стало известно, что в новогоднюю ночь россияне будут чаще всего загадывать здоровье, высокий заработок и карьерный рост. При этом в традиционный список впервые вошло желание об окончании пандемии коронавируса. Об этом упомянули 5% респондентов.
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