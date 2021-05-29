Столичные парки подготовили новые онлайн-занятия

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Никита Симонов

Столичные парки подготовили мероприятия в режиме онлайн, которые будут проходить с 31 мая по 6 июня. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Как уточняется, видеолекции и творческие мастер-классы будут публиковать в социальных сетях. Для участия в некоторых мероприятиях нужно будет зарегистрироваться и купить билет.

Так, 31 мая в 14:00 на страницах в соцсетях парка "Сокольники" опубликуют мастер-класс, на котором участники будут украшать сумку для покупок. Также парк приглашает на онлайн-тренировки для начинающих скейтбордистов. Видеоурок опубликуют 2 июня в 14:00.

О дипломатических традициях России времен царствования Алексея Михайловича расскажут на онлайн-экскурсии "Прием иностранных посольств в Коломенском дворце". Экскурсию организует музей-заповедник "Коломенское". Видео опубликуют 3 июня в 16:00, необходимо предварительно зарегистрироваться и приобрести билет.

Более подробное расписание мероприятий можно посмотреть на mos.ru.

Ранее сообщалось, что со 2 по 10 июня в Москве пройдет фестиваль губернских театров "Фабрика Станиславского". В рамках него спектакли покажут коллективы не только из Москвы, но и из Твери, Рязани, Иванова, Новосибирска, Петрозаводска и Новокуйбышевска.

Кроме того, для студентов театральных вузов предусмотрена образовательная программа, включающая практические занятия, лекции и мастер-классы ведущих специалистов российского театра.

