Детей с инвалидностью прокатят на собачьих упряжках в "Сокольниках"

В столичном парке "Сокольники" детей с ограниченными возможностями здоровья из 35 школ прокатят на собачьих упряжках. Мероприятие пройдет в рамках проекта "По пути с хаски".
Планируется, что на упряжках прокатятся около 350 детей, сообщил директор центра дополнительного образования "Лаборатория путешествий" Матвей Шпаро.
"Порядка 30 собак находится у нас. Это программа, которая позволяет ребятам окунуться в импровизированное путешествие. Они узнают, что такое Русский Север, что такое Чукотка, Якутия, как эти места открывались в свое время", – цитирует Шпаро Агентство "Москва".
По его словам, ребята пройдут маршрут на лыжах и санях в сопровождении собак хаски и чукотских ездовых.
Мероприятие "По пути с хаски" проходит каждый год при поддержке департамента образования и науки столицы. В нынешнем году проект проходит с 25 января по 10 февраля.
Ранее сообщалось, что министерство транспорта Дании признало собачьи упряжки официальным видом транспорта. С 1 января текущего года на них можно будет ездить по автодорогам. При этом речь идет не только о санях, но и о запряженных собаками тележках на колесах.
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