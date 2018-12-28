Федерация бокса России пригласила на рождественскую елку

Федерация бокса России пригласила всех желающих на "Рождественские приключения" и благотворительную акцию "Добрая Елка". Мероприятие пройдет в Центре прогресса бокса, сообщает пресс-служба Федерации.

Главной темой праздника станет русская народная культура и спорт. Для гостей рождественской елки подготовили мастер-классы под руководством известных спортсменов, квесты, спектакли и встречи с любимыми героями сказок. На боксерском ринге проведут шуточные бои, а любители более "спокойных" видов спорта смогут понаблюдать за баталиями чемпионата по русским народным настольным играм.

На сцене состоится концерт с участием звезд эстрады. Посетителей также ждут традиционные зимние развлечения: каток, карусели, катание на тройках лошадей, оленей и упряжках хаски.

Собранные в рамках акции средства направят на поддержку проекта "УчимЗнаем". Его реализуют МНИЦ детской гематологи, онкологии и иммунологи имени Дмитрия Рогачева, столичный департамент образования, школа № 109 и Российской детской клинической больницы.

Праздничные площадки будут работать с 29 по 31 декабря и 2–8 января с 11:00 до 19:00.