Федерация бокса России пригласила на рождественскую елку

Федерация бокса России пригласила всех желающих на "Рождественские приключения" и благотворительную акцию "Добрая Елка". Мероприятие пройдет в Центре прогресса бокса, сообщает пресс-служба Федерации.
Главной темой праздника станет русская народная культура и спорт. Для гостей рождественской елки подготовили мастер-классы под руководством известных спортсменов, квесты, спектакли и встречи с любимыми героями сказок. На боксерском ринге проведут шуточные бои, а любители более "спокойных" видов спорта смогут понаблюдать за баталиями чемпионата по русским народным настольным играм.
На сцене состоится концерт с участием звезд эстрады. Посетителей также ждут традиционные зимние развлечения: каток, карусели, катание на тройках лошадей, оленей и упряжках хаски.
Собранные в рамках акции средства направят на поддержку проекта "УчимЗнаем". Его реализуют МНИЦ детской гематологи, онкологии и иммунологи имени Дмитрия Рогачева, столичный департамент образования, школа № 109 и Российской детской клинической больницы.
Праздничные площадки будут работать с 29 по 31 декабря и 2–8 января с 11:00 до 19:00.
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.