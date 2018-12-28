Музей Победы будет закрыт 1 января

Музей Победы в Москве в праздничные дни изменит график работы. Музей не будет работать 1 января, а 31 декабря и 7 января посетители смогут попасть только в главное здание, говорится на сайте музея.
31 декабря и 7 января главное здание музея будет работать с 10:00 до 20:00.
С 10:00 до 20:30 часов музей будет работать 2, 3, 6 и 8 января. 4 и 5 января посетить Музей Победы можно с 10:00 до 21:30.
Как уточняется, кассы будут закрываться за 30 минут до окончания время работы. Также за полчаса до окончания работы не будут пускать посетителей. 30 декабря вход в музей будет бесплатным для многодетных семей.
В праздничные дни в музее будет работать выставка "Старый добрый Новый год", посвященная раритетным новогодним елочным украшениям, а также временные экспозиции "Оборона Москвы в объективе", "Живая летопись войны" и другие. Кроме того, в дни школьных каникул Музей Победы подготовил для детей от 6 до 12 лет исторический новогодний квест "Елка Победы".
Ранее сообщалось, что московские музеи во время новогодних праздников проведут экскурсии, мастер-классы, квесты, представления и балы. Мероприятия будут интересны и детям, и взрослым. Десятки специальных событий запланированы в 70 музеях города.
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