Распустившийся Трупный цветок покажут в "Аптекарском огороде"

Фото: пресс-служба Ботанического сада МГУ "Аптекарский огород"

Гости "Аптекарского огорода" смогут посмотреть на цветущий Трупный цветок (Аморфофаллус коньяк), сообщает пресс-секретарь Ботанического сада МГУ Ольга Архипова. Необычное растение вынесут в оранжерею для общего доступа 1 марта в честь Масленицы.

Трупный цветок, или, как его еще называют, Язык дьявола, ежегодно цветет около недели, в зависимости от погоды. Растение имеет запах гнилого мяса и разлагающейся плоти. Оно уже цветет, но недоступно для посетителей.

Всего в коллекции "Аптекарского огорода" представлено три вида Языка дьявола – Коньяк, Изменчивый и Ламба.

Сотрудники "Аптекарского огорода" заметили первые в 2019 году подснежники в Теневом саду возле главного входа. Предвестников весны пока нет больше нигде в Москве. В прошлом году подснежники появились в саду 21 марта, а в 2017-м – 20 февраля. Абсолютный исторический рекорд принадлежит 2014 году, когда из-за резкого потепления первые цветы расцвели 13 января.

Представители "Аптекарского огорода" напомнили, что в марте 2017 года единственный в стране официальный питомник подснежников "Первоцвет" в Сочи подарил саду свыше 1,5 тысячи подснежников, спасенных из-под бульдозера.